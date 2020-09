Georgette Mosbacher ws. listu ambasadorów: W kwestii LGBT Polska jest po złej stronie historii

Georgette Mosbacher w rozmowie z dziennikarzem WP.pl została zapytana o opublikowany w niedzielę list otwarty w obronie środowisk LGBT w Polsce. Pod dokumentem podpisało się w sumie 50 ambasadorów. Sama Mosbacher dodała od siebie, że "prawa człowieka to nie ideologia, są one uniwersalne".

Georgette Mosbacher o "strefach wolnych od LGBT": Czasami symbole mówią więcej niż czyny czy słowa

Ambasador podkreśliła, że Stany Zjednoczone stanowczo opowiadają się za równością wszystkich ludzi i szanuje to, że Polska jest krajem katolickim. Dodaje jednak, ze ostatnia retoryka wobec mniejszości seksualnych wyobcowuje nasz kraj. - Musicie wiedzieć, że w kwestii LGBT jesteście po złej stronie historii (...) To przekłada się też na konkretne decyzje biznesowe - wyjaśniła dalej ambasador.

Georgette Mosbacher dodała, że dochodzą do niej głosy przedsiębiorców, którzy nie chcą inwestować w kraju, gdzie ich pracownicy mogą nie być szanowani. Dotyczy to przede wszystkim branży filmowej i technologicznej. Ambasador dodała, że "tworzenie stref wolnych od LGBT" nie pomaga budować reputacji Polski.

Dziennikarz zwrócił jej uwagę na to, że takich stref nie ma - są uchwały gmin o "strefach wolnych od ideologii LGBT" lub Samorządowe Karty Rodzin, które nie zmieniają niczego w polskim prawie, ale są symboliczne. - Czasami symbole mówią więcej niż czyny czy słowa. Wiem, że to nie jest do końca uczciwe, ale przez takie "symbole" Polska nabawiła się wizerunku państwa, które nie szanuje ludzi o innej orientacji seksualnej - dodała ambasador.

"Prawa człowieka to nie polityka ani ideologia. Tu nie chodzi się na kompromisy"

Georgette Mosbacher została też poproszona o komentarz do słów Witolda Waszczykowskiego, który powołując się na Konwencję Wiedeńską upomniał ambasadorów, że dyplomaci nie mogą "ingerować w wewnętrzne życie polityczne w kraju urzędowania". Ambasador potwierdziła to, jednak zauważała, że prawa człowieka nie są ani polityką, ani ideologią i w tej kwestii "nie chodzi się na kompromisy".

- Nawet wiceprezydent i konkurent Donalda Trumpa - Joe Biden - odniósł się niedawno na Twitterze do "stref wolnych od LGBT" przypominając, że nigdzie na świecie nie ma na nie miejsca. W tym jednym aspekcie obaj panowie oraz partia demokratyczna i republikańska są ze sobą zgodni. Warto wziąć to pod uwagę - dodała na koniec rozmowy Mosbacher.