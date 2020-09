Atak na małego chłopca miał miejsce w poniedziałek 28 września w Przemyślu (województwo podkarpackie). Polsatnews.pl informuje, że 12-latek odwiedzał swojego kolegę w jednym z bloków w dzielnicy Popielów. Kolega 12-latka ma w domu dwa psy rasy amstaff.

REKLAMA

Przemyśl. Amstaff pogryzł 12-latka. "Chłopiec odniósł rozległe obrażenia"

Jeden z psów zaatakował chłopca, który odniósł liczne, kąsane rany całego ciała, w tym twarzy, szyi i klatki piersiowej. Chłopiec miał również złamaną rękę.

- W momencie przybycia karetki, pies był już odciągnięty od chłopca przez właściciela zwierzęcia. Ratownicy nie mieli kontaktu z psem, ale chłopiec odniósł rozległe obrażenia - powiedział portalowi polsatnews.pl rzecznik pogotowia Marek Janowski.

W drodze do szpitala doszło do zatrzymania krążenia chłopca. Ratownicy medyczni rozpoczęli reanimację, którą kontynuowali aż do znalezienia się na oddziale ratunkowym. Udało się przywrócić krążenie, ale chłopiec wciąż pozostawał w stanie krytycznym. Lekarze z Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu walczą o jego życie. Wyjaśnieniem okoliczności ataku zwierzęcia zajmuje się policja.