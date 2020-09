Pogoda na dziś - środa 30 września. Więcej słońca w północnej i zachodniej Polsce

Zobacz wideo Dziki, gronostaje, lisy i łosie po wypadkach znalazły opiekę w tym niezwykłym ośrodku

W środę synoptycy zapowiadają ponownie deszcz, który pojawiać się będzie w południowej i wschodniej Polsce. Na zachodzie i północy brak jakichkolwiek opadów.

Temperatura. Dziś od 13 do 20 stopni

Najniższa temperatura, 13 stopni, zapowiadana jest w województwach świętokrzyskim i podkarpackim. Trochę cieplej, do 14 stopni, będzie w Lublinie, Krakowie i Katowicach. Dwa stopnie więcej prognozowane są w województwach mazowieckim i łódzkim. 17 stopni pokażą termometry w Opolu, Wrocławiu i Gdańsku. Do 18 stopni będzie w Białymstoku, Olsztynie i Zielonej Górze, a do 19 stopni w Poznaniu i Bydgoszczy. Ponownie najwyższa temperatura prognozowana jest dla Pomorza Zachodniego - tam do 20 stopni.

Pogoda na dziś - środa 30 września. gazeta.pl

Opady. Deszcz ponownie głównie w południowej Polsce

Przejaśnienia rano prognozowane są w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim. Później na więcej słońca mogą liczyć też mieszkańcy zachodniej i północnej Polski. Najdłużej zachmurzenie utrzymywać się będzie w południowych regionach kraju. Deszcz zapowiadany jest w województwach dolnośląskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim oraz w południowej części Mazowsza. Wiatr słaby, tylko w południowo-wschodniej części kraju mogą pojawić się umiarkowane porywy wiatru dochodzące do niemal 50 kilometrów na godzinę.

