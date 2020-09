Podczas kłótni 23-latek ranił nożem swoją dziewczynę. 16-latka jest w śpiączce

W sobotę wieczorem przechodnie na ulicy Łowickiej w Głownie (woj. łódzkie) znaleźli na chodniku krwawiącą nastolatkę. Dziewczyna została przewieziona karetką do szpitala i tam przeszła skomplikowaną operację, która uratowała jej życie. Jak ustalili śledczy, dziewczynę miał ranić nożem jej chłopak podczas kłótni.

Ranił ją chłopak

Policja poszukiwała chłopaka nastolatki. Ten stale zmieniał miejsce swojego pobytu i planował uciec. W niedzielę policja ustaliła, że 23-latek ukrywa się w piwnicy pod podłogą w domu swojego wujka pod Głownem. Wejście do schowka było przykryte chodnikiem. Mężczyzna został zatrzymany. Ma usłyszeć zarzuty usiłowania zabójstwa, za co grozi mu nawet kara dożywocia. 44-letniemu wujkowi napastnika może zostać postawiony zarzut utrudniania postępowania poprzez ukrywanie sprawcy, za co grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

16-latka wciąż przebywa w szpitalu i pozostaje w śpiączce. Trwa gromadzenie dowodów i przesłuchiwanie świadków.