Uniwersytet Jagielloński. Transpłciowi i niebinarni studenci zadecydują, jakie imię zobaczą wykładowcy

Powołując się na słowa osoby prezesującej organizacji TęczUJ Mityi Zwarycz, Radio Eska informuje, że osoby transpłciowe i niebinarne, które studiują na Uniwersytecie Jagiellońskim, spotykają się czasem z niechęcią prowadzących. Niektórzy wykładowcy odmawiają zwracania się do nich imionami innymi niż te, które widnieją w systemie, a czasem nie chcą ich nawet wpuścić na zajęcia. Stąd pomysł na informatyczne rozwiązanie, które ma ułatwić im funkcjonowanie w uczelnianej rzeczywistości. Informatycy UJ pracują nad wprowadzeniem nakładek, dzięki którym osoby transpłciowe i niebinarne będą mogły funkcjonować na uniwersytecie pod imionami zgodnymi z ich tożsamością.

UJ wprowadza nakładkę na uczelniane systemy. "Żeby się dobrze uczyć, trzeba czuć się bezpiecznie"

- Przygotowaliśmy narzędzie informatyczne, które poprawia funkcjonowanie osób transpłciowych i osób niebinarnych na uczelni. [...] Żeby się dobrze uczyć, trzeba czuć się bezpiecznie i temu właśnie służy narzędzie, które przygotowaliśmy. [...] W momencie, kiedy to rozwiązanie informatyczne zostanie uruchomione, to osoba będzie mogła funkcjonować w kontaktach z kolegami, koleżankami, wykładowcami, wykładowczyniami pod docelowym imieniem, to znaczy pod imieniem, z którym się identyfikuje i którego używa. Nie jest to zmiana w systemie dotyczącym danych osobowych, natomiast jest to zmiana, która umożliwia funkcjonowanie pod imieniem zgodnym z tożsamością osoby - powiedziała w rozmowie z Radiem Eska Katarzyna Jurzak, kierowniczka Działu ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Katarzyna Jurzak zaznaczyła, że nakładka przygotowana z myślą o osobach transpłciowych i niebinarnych nie wyświetla się automatycznie. Studenci, którzy chcą z niej skorzystać, powinni skontaktować się z działem Bezpieczni UJ. Wówczas otrzymają wsparcie informatyczne. Rzecznik prasowy Uniwersytetu Jagiellońskiego Adrian Ochalik potwierdził w rozmowie z Gazeta.pl, że rozwiązanie to już funkcjonuje.

"Od kilku dni śledzimy social media i wspomnienia o naszym rozwiązaniu - poniżej przykład z Uniwersytetu Wrocławskiego, chociaż pragniemy przypomnieć (jak pisaliśmy_łyśmy kilka dni temu), że wprowadzenie tego rozwiązania nie jest niestety takie proste. Dlatego po raz kolejny dziękujemy ujotowskim informatykom, którzy zajęli się tą sprawą od informatycznej strony. Mamy nadzieję, że kolejne uniwersytety podążą naszymi śladami i zadbają o bezpieczeństwo osób transpłciowych na zajęciach!" - czytamy na stronie organizacji TęczUJ.