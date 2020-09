Pogoda na dziś - wtorek 29 września. Będzie pochmurno i deszczowo

We wtorek opady zapowiadane są w centralnej, południowej i wschodniej Polsce. Na tym obszarze spadnie średnio od 10 do 20 mm deszczu.

Temperatura. Najcieplejszy dzień zapowiadany jest dla Pomorza Zachodniego

Dziś najniższa temperatura prognozowana jest w Katowicach, gdzie będzie jedynie 13 stopni. Jeden stopień więcej przewidywany jest w województwach świętokrzyskim i małopolskim. Do 15 stopni ma być w Lublinie, a do 16 stopni w Białymstoku, Rzeszowie, Łodzi, Wrocławiu i Opolu. W województwach lubuskim, mazowieckim i pomorskim termometry pokażą 17 stopni. Cieplej, do 18 stopni, ma być w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Najcieplejszy dzień, do 20 stopni, czeka mieszkańców Szczecina.

Pogoda na dziś - wtorek 29 września. gazeta.pl

Opady. Duże zachmurzenie i deszcz w południowej Polsce

Większe rozpogodzenia przewidywane są na północy kraju. W pozostałych regionach przez cały dzień utrzymywać się będzie zachmurzenie umiarkowane lub duże. Deszcz zapowiadany jest w województwach podlaskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Najdłużej deszczowy front utrzyma się w południowo-wschodniej Polsce. Wiatr słaby.

