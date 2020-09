Cywiński razem z ochotnikami chce odbyć część kary za 13-latka. "Co chwilę zgłaszają się nowe osoby"

- Dowiedziałem się poprzez sieci społecznościowe, że 13-letni chłopiec w Nigerii został skazany na 10 lat więzienia za jakieś słowa obrażające religię islamu. To tak nie może być, że w takiej sytuacji jedyne, na co nas stać, to są lajki, szery, petycje online. W moim przekonaniu trzeba pokazać trochę więcej, więc postanowiłem napisać do prezydenta Nigerii, przede wszystkim z prośbą o łaskę - powiedział w TVN24 Piotr Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. - A gdyby ten wybryk dzieciaka wymagał 120 miesięcy odsiadki, czyli tak na prawdę zrujnowaniem całego jego dzieciństwa, całej edukacji, to proponuję, żeby 120 osób odsiedziało miesiąc, a przy okazji zebralibyśmy się za jego edukację - podkreślił.

"Prezydent Nigerii był poruszony tym, co widział w Auschwitz"

W piątek Cywiński wystosował list do prezydenta Nigerii Muhhamadu Buhariego, by skazany za bluźnierstwo 13-latek został uniewinniony. Dyrektor muzeum zwrócił się również do nigeryjskiego przywódcy z prośbą - jeśli uniewinnienie 13-letniego Omara Farouqa okaże się niemożliwe - o umieszczenie w nigeryjskim więzieniu zamiast skazanego dziecka 120 ochotników. Po jednym na miesiąc wyroku, w tym samego autora listu. O liście napisał m.in. Reuters. Jak czytamy w depeszy, rzecznicy prezydenta Nigerii nie chcieli komentować sprawy.

W rozmowie z TVN24 Cywiński powiedział, że ta liczba już mogła zostać przekroczona. - Co chwilę zgłaszają się nowe osoby - powiedział - Piszą maile, reagują na Twitterze, Facebooku, wszędzie. A tak naprawdę nie zaczęliśmy zbierać tych osób - dodał. Dyrektor przyznał, że wciąż czeka na odpowiedź ze strony nigeryjskich władz. - Prezydent Nigerii zwiedzał Auschwitz w 2018 roku i był autentycznie poruszony tym, co widział, a przecież w Auschwitz siedziały też dzieciaki, były tam mordowane. Myślę, że trudno byłoby w tym momencie i kontekście milczeć - powiedział.

Sprawa skazanego na 10 lat więzienia 13-latka

Wyrok w sprawie 13-latka, który miał w wulgarny sposób obrazić Allaha, zapadł 10 sierpnia. Zgodnie z prawem szariatu - panującym w stanach północnej Nigerii - chłopiec był sądzony jako osoba dorosła, ponieważ osiągnął już dojrzałość płciową. Jak przekazał mediom nigeryjski prawnik specjalizujący się w ochronie praw człowieka Kola Alapinni, który złożył apelacje od wyroku w imieniu skazanego, decyzja sądu jest niezgodna z Afrykańską Kartą Praw i Dobra Dziecka oraz konstytucją Federalnej Republiki Nigerii. Alapinni dodaje, że władze stanu Kano nie pozwoliły mu na spotkanie ze skazanym 13-latkiem. Powiedział również, że matka chłopca była zmuszona do ucieczki przed linczem, gdy rozwścieczony tłum na wieść o wyroku otoczył jej dom.

W środę stanowisko w sprawie Omara Farouqa zajął UNICEF. Przedstawiciel agencji w Nigerii Peter Hawkins powiedział, że wyrok 10 lat więzienia połączonego z pracą fizyczną stoi w sprzeczności z podstawowymi prawami dziecka, które Nigeria zaakceptowała. Jak dodał, sprawa pokazuje potrzebę ściślejszej ochrony praw dzieci w stanie Kano i całej Nigerii i muszą za nią pójść również decyzje prawne.