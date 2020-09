Pogoda w niedzielę. IMGW prognozuje śnieg w Tatrach. Spadnie później niż w ubiegłych latach

"Prognozy pogody na najbliższy weekend przewidują możliwość wystąpienia w niedzielę opadów śniegu w szczytowych partiach Tatr" - czytamy w komunikacie IMGW.

Pogoda. Pierwszy wrześniowy śnieg w Tatrach

Jak podkreśla instytut, we wrześniu w tym roku będą to pierwsze opady śniegu, a jednocześnie - jak czytamy w komunikacie - "najpóźniejsze wystąpienie pokrywy śnieżnej na Kasprowym Wierchu w ostatnich latach". "We wrześniu 2011 r. na Kasprowym Wierchu nie zanotowano ani jednego dnia z pokrywą śnieżną. Najdłużej natomiast pokrywa śnieżna zalegała we wrześniu 1996 r. – 25 dni oraz 2008 r. - 15 dni" - podaje IMGW.

Maksymalną wysokość pokrywy śnieżnej Kasprowym Wierchu we wrześniu zmierzono w 1996 roku (89 cm). W ostatniej dekadzie był to 2 września 2010 r. (45 cm.)