Sprawę Karoliny L. media opisywały kilkukrotnie. 38-latka, wiedząc, że ma koronawirusa, wybrała się na zakupy. W związku z tym Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum Zachód oskarżyła ją o sprowadzenie zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez stworzenie ryzyka epidemiologicznego i szerzenia choroby zakaźnej. Jak informowała we wtorek "Polska. The Times", prokuratura skierowała przeciw L. akt oskarżenia. Za "sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego" grozi jej nawet do ośmiu lat więzienia.

Sąd cofnął decyzję o areszcie za złamanie zasad kwarantanny

Kobieta została tymczasowo aresztowana na wniosek prokuratury. Początkowo została umieszczona w Zakładzie Karnym w Potulicach, później w Grudziądzu. Choć jej obrońca zaskarżał decyzje o orzeczeniu aresztu i jego przedłużeniu, sąd zgodził się jedynie na możliwość zamiany ograniczenia wolności na wpłatę 4000 zł poręczenia majątkowego. Bliscy aresztowanej nie mieli takiej kwoty.

Teraz, jak informuje Onet, sąd w Toruniu cofnął decyzję o areszcie. Kobieta jeszcze w czwartek ma wyjść na wolność.