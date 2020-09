Zderzenie szkolnych autobusów w Pankach na Śląsku. 11 osób rannych, w tym ośmioro dzieci

Do wypadku w Pankach doszło po południu. Wstępnie śląska policja informowała o ośmiu osobach rannych. "Na miejscu działają służby, w tym śmigłowce LPR" - czytamy w informacji śląskiej policji na Twitterze. Po 16 policja poinformowała już o 11 rannych, z czego ośmioro to dzieci. Ucierpiała też opiekunka i dwaj kierowcy. "Kierujący jednego z autokarów w stanie ciężkim przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala" - czytamy.

Jak podaje RMF FM, w autobusach znajdowali się okoliczni mieszkańcy. Jednym pojazdem podróżowało pięć osób, drugim 47. Dzieci w większości są w wieku od 7 do 10 lat. Te, które nie ucierpiały, trafiły do pobliskiej remizy.

Jak poinformował w TVN24 mł. bryg. Mariusz Gosławski, dzieci nie zostały poważnie ranne. - Są to ogólne potłuczenia, otarcia - powiedział.