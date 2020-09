Beata Szydło i Witold Waszczykowski w sprawie tęczowej iluminacji. "Profanacja polskich barw"

We wtorek 22 września na budynku Komisji Europejskiej w Brukseli wyświetlona została tęczowa iluminacja odnosząca się m.in. do "stref wolnych od LGBT" w Polsce. Wyświetlono wtedy godło Polski na tęczowym tle oraz biało-tęczową flagę. W związku z tą sytuacją interpelację do KE złożył Witold Waszczykowski.

