Sondaż: Polacy nie chcą odpowiedzialności zbiorowej duchownych za pedofilię

Zgodnie z sondażem IBRiS dla "Rzeczpospolitej" 26,7 proc. badanych Polaków uważa, że papież Franciszek powinien powołać specjalną komisję, która przyjrzałaby się polskim biskupom. Większość ankietowanych, 43,3 proc. osób uważa, że biskup, któremu zarzuca się nieprawidłowości przy wyjaśnianiu zgłoszeń dotyczących pedofilii, powinien być zawieszony w czynnościach do czasu wyjaśnienia sprawy.

REKLAMA

Sondaż: Tylko 16,8 proc. Polaków chce usunięcia całego episkopatu w związku z pedofilią w Kościele

Mniej badanych, 16,8 proc., domaga się natomiast dymisji całego episkopatu, jak to miało miejsce w Chile. Według kierownika biura delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży sondaż przedstawia zdroworozsądkowe podejście Polaków do tej sprawy. - Widać, że respondenci mają oczekiwania, by ewentualną odpowiedzialność poniósł jeden konkretny biskup, a nie cały episkopat - dodał ks. dr Piotr Studnicki.

Według duchownego wierni mają prawo wymagać jak najszybszego wyjaśniania spraw, w których dany ksiądz oskarżony jest o pedofilię. Taki obowiązek ciąży właśnie m.in. na biskupach. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski dodaje, że takie osoby powinny być poza wszelkimi podejrzeniami, ponieważ to właśnie do nich ludzie muszą mieć największe zaufanie. Jego zdaniem biskup, któremu postawiono zarzuty, sam powinien prosić o zawieszenie posługi na czas wyjaśnienia sprawy.

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem kościelnym biskup może sam zrezygnować z urzędu z powodu choroby lub innej ważnej przyczyny lub być usuniętym z tej funkcji, jednak nie przewiduje się sytuacji, w której biskup jest zawieszony w obowiązkach. - Spraw dotyczących biskupów dotąd wiele nie było, więc w prawie tego nie uregulowano. Ale skoro biskup może zawiesić podległego mu księdza, to papież może to samo zrobić w odniesieniu do biskupa. To jego suwerenna decyzja - wyjaśnia kanonista z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. prof. Piotr Majer.

Sondaż przeprowadzono 19 września metodą CATI na grupie 1100 respondentów.