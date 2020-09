Sztum. Radni wycofali się z Samorządowej Karty Praw Rodzin. "Było mi wstyd za mój powiat"

Jak podaje tvn24.pl radni z powiatu sztumskiego we wtorek 22 września wycofali się z Samorządowej Karty Praw Rodzin. Za namową mieszkańców politycy dokładnie przeczytali uchwalony pół roku temu dokument. Pięciu radnych uznało, że wycofuje swoje poparcie dla karty, co pozwoliło ją uchylić.

REKLAMA

Powiat sztumski wycofuje się z Karty Praw Rodzin. "Dla mnie to wstyd i upokorzenie, że stygmatyzuje się innych ludzi"

- Mówi się o wartościach rodzinnych, o integralności rodziny. Jeżeli się w tej definicji nie mieści na przykład matka samotnie wychowująca dziecko, albo związki partnerskie wychowujące dzieci, to gdzie ci ludzie są? - mówi radny powiatu sztumskiego Leszek Sarnowski. Dalej polityk przyznaje, że było wstydem "zaistnieć" w Polsce w takim kontekście. - Dla mnie to wstyd i upokorzenie, że stygmatyzuje się ludzi innych, którzy są także obywatelami naszego państwa - dodaje radny.

- Choć nadużyciem byłoby stwierdzenie, że w powiecie sztumskim została wprowadzona "strefa wolna od LGBT", to jednak karta była dokumentem, który może być zagrożeniem dla swobody obywatelskiej. Staliśmy się pośmiewiskiem całej tolerancyjnej Polski, nasz powiat znalazł się na stronie atlasnienawiści.pl, a także na stronie Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Na szczęście pojawiła się refleksja - mówi "Wyborczej" Leszek Sarnowski.

Innego zdania jest radny Prawa i Sprawiedliwości, według którego sprawa SKPR została "rozdmuchana". - Karta Praw Rodzin nikogo nie atakuje, nikogo nie wyklucza, nikogo nie stygmatyzuje, nikomu nic nie zarzuca. Jest oparta tylko i wyłącznie na zapisach ustawy zasadniczej zwanej Konstytucją, którą państwo tak zaciekle bronicie w Sejmie, w Warszawie, na ulicach, w Europie, Parlamencie Europejskim i tutaj na miejscu - powiedział w rozmowie z portalem sztum.naszemiasto.pl Zbigniew Pędziwilk.

Samorządowa Karta Praw Rodzin krytykowana przez Komisję Europejską

Radni powiatu sztumskiego jako pierwsi w Polsce uchylili uchwałę wprowadzającą Kartę Praw Rodzin. Wcześniej kartę, podobnie jak tzw. "strefy wolne od LGBT" skrytykowała Komisja Europejska zauważając, że naruszają one równe prawa obywateli.

Samorządowa Karta Praw Rodzin opracowana została przez organizację Ordo Iuris. Jej celem jest "ochrona rodziny" i zawiera konkretne wytyczne dla rodziców, samorządowców czy dyrektorów szkół. Karta zakłada m.in. to, by samorządowe programy przeciwdziałania przemocy, alkoholizmowi i narkomanii nie dotowały organizacji, które "podważają tożsamość małżeństwa". Zakłada też włączenie rady rodziców w szkołach do przygotowania programu wychowawczego w placówkach edukacyjnych.