Śląsk. Pożar szkoły w Lublińcu - na miejsce wysłano 11 zespołów gaśniczych

Jak podaje portal silesia24.pl służby otrzymały zgłoszenie o pożarze szkoły przed godziną 6:30 w czwartek 24 września. Ogień pojawił się na poddaszu budynku, w którym prowadzony jest Zespół Szkół im. św. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy ul. Piłsudskiego w Lublińcu (województwo śląskie).

REKLAMA

Pożar szkoły w Lublińcu - trwa akcja gaśnicza, lekcje zostają odwołane

Strażacy zabezpieczyli już bibliotekę i salę komputerową. Ze względu na wczesną porę nie było potrzeby przeprowadzania ewakuacji szkoły, w której przebywało tylko trzech pracowników. Ogień nie zagraża też okolicznym budynkom, chociaż dym widoczny jest z odległości kilkuset metrów.

- Pali się połać dachu o powierzchni około 20x40 m. Trzeba było wynieść książki i sprzęt z biblioteki oraz komputery z pracowni komputerowej, by uchronić je przed zniszczeniem (...). Z tego, co wiem, to uczniowie, którzy nie będą mogli wrócić do domu, pozostaną pod opieką nauczycieli - powiedział portalowi lubliniec.naszemiasto.pl zastępca rzecznika straży pożarnej w Lublińcu asp. szt. Rafał Romanek.

Na miejscu cały czas trwa akcja gaśnicza. Do pożaru wysłanych zostało 11 zespołów gaśniczych. W związku z tym zdarzeniem dzisiejsze lekcje zostały odwołane. Przyczyny pożaru na razie nie są znane.