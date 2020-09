Pogoda na dziś - piątek 25 września. Meteorolodzy zapowiadają deszcz, burze i silny wiatr

Zobacz wideo Zdrowotny ogród. Te rośliny oczyszczą powietrze w domu

W piątek nastąpi spora zmiana pogody: będzie bardziej pochmurno i deszczowo. Dodatkowo w wielu regionach pojawią się lokalne burze.

Temperatura. Na zachodzie kraju tylko 16 stopni

Najniższa temperatura w piątek zapowiadana jest w województwie zachodniopomorskim i lubuskim, gdzie będzie 16 stopni. Trzy stopnie więcej przewidywane są we Wrocławiu i Opolu. Do 21 stopni pokażą termometry w województwach wielkopolskim i śląskim, a do 22 stopni w województwach świętokrzyskim, małopolskim i pomorskim. Cieplej będzie w Łodzi, Bydgoszczy i Olsztynie, gdzie prognozowanych jest do 23 stopni. W województwach podlaskim, mazowieckim i podkarpackim będzie do 24 stopni. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców Lublina, gdzie prognozowanych jest maksymalnie 25 stopni.

Opady. Dziś przewidywane są burze i silne porywy wiatru

Największe zachmurzenie rano zapowiadane jest w zachodniej i północnej Polsce. Z czasem pochmurny i deszczowy front zacznie przesuwać się także nad południową i centralną część kraju. W piątek nie będzie padać jedynie w województwach podlaskim i lubelskim. W pozostałych regionach należy spodziewać się deszczu i lokalnych burz. Najbardziej intensywne zjawiska prognozowane są w województwach zachodniopomorskim, dolnośląskim, śląskim, łódzkim i w zachodniej części Mazowsza. Wszędzie we znaki dawać się będzie umiarkowany i silny wiatr. W porywach może wiać od 46 do 65 kilometrów na godzinę.

