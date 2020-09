Archidiecezja warszawska przeciwna zbieraniu podpisów pod projektem "anty LGBT". Inaczej niż Episkopat

Biuro prasowe archidiecezji warszawskiej wydało komunikat w sprawie projektu ustawy "Stop LGBT" promowanego przez fundację Kai Godek, który zakłada m.in. zakaz parad równości. O tym, że podpisy pod nim są zbierane w wielu parafiach w Polsce, poinformowali w ubiegłym tygodniu aktywiści. Zgłosili sprawę do Komisji Europejskiej, bo - jak udało im się ustalić - aż dziewięć parafii, które zbierały podpisy na swoim terenie, otrzymało łącznie 26,8 mln zł dotacji z Unii Europejskiej.

Archidiecezja warszawska reaguje ws. zbierania podpisów pod projektem ustawy "Stop LGBT". "Nie powinna być promowana"

Archidiecezja warszawska poinformowała, że nie aprobuje prowadzenia zbiórki podpisów pod projektem na terenach kościelnych.

W związku z pytaniami Księży i do Księży informujemy, że inicjatywa ta, ze względu na swój charakter, nie powinna być promowana w kościołach i pomieszczeniach kościelnych. Nie odbierajmy katolikom świeckim ich podmiotowego działania

- napisał w cytowanym przez Onet komunikacie dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Warszawskiej ks. dr Marcin Szczerbiński.

Wcześniej kierownictwo polskiego Ekipskopatu wysłało do biskupów diecezjalnych list z zachętą do zbierania podpisów na terenach kościelnych. "Mając na względzie, iż o umożliwieniu wiernym podpisania takiego projektu na terenie kościelnym decyduje biskup miejsca, pragnę prosić Waszą Eminencję/Ekscelencję o rozważenie - według swobodnej swojej decyzji - ewentualności przychylnego podejścia do tej sprawy” - brzmiała treść listu, do którego dotarli dziennikarze "Wyborczej Wrocław". Oficjalnie przekazano, że nie jest to oficjalne stanowisko Episkopatu, a jedynie "przekazanie informacji o inicjatywie ustawodawczej".

W poniedziałek zbieraniu podpisów pod projektem sprzeciwił się także metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki, który podkreślił, że nie wyraża zgody na promowanie na terenach kościelnych Archidiecezji Poznań projektu ustawy "Stop LGBT" ani na zbieranie pod nim podpisów.

