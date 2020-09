Wrocław. Pijany kierowca na rynku. 33-latek jechał samochodem bez opon

Policjanci z komisariatu na Starym Mieście otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który na jednej z ulic tamtejszego rynku porusza się samochodem. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że pojazd nie posiadał dwóch opon.

REKLAMA

Wrocław. Kierowca był świadomy swojego zachowania

Po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że 33-letni kierowca był nietrzeźwy. Przeprowadzone przez policjantów badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał 1,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Zaraz po zatrzymaniu 33-latek miał być świadomy swojego nieodpowiedzialnego zachowania, zaś po wytrzeźwieniu złożył wyjaśnienia. Po interwencji policjantów samochód został odholowany na strzeżony parking.

33-letni kierowca został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu we Wrocławiu. Mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, za co może trafić do więzienia na dwa lata.