Pogoda na dziś - czwartek 24 września. Więcej chmur i deszczu, w centrum pojawią się burze

W czwartek skończy się bezchmurna i słoneczna pogoda, która towarzyszyła nam od weekendu. Na dziś zapowiadanych jest więcej chmur i deszczu, a po południu także burz.

Temperatura. Dziś od 23 do 26 stopni

Najniższa temperatura prognozowana jest dla Kielc, Krakowa i Katowic, gdzie będą 23 stopnie. Jeden stopień więcej zapowiadany jest w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim, podkarpackim i opolskim. Do 25 stopni pokażą termometry we Wrocławiu i Bydgoszczy. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców województwa wielkopolskiego i lubuskiego. Tam będzie do 26 stopni.

Pogoda na dziś - czwartek 24 września.

Opady. Po południu burze głównie na wschodzie kraju

Początkowo zachmurzenie pojawi się na zachodzie i południu kraju. Z czasem więcej chmur prognozowanych jest także w centralnej i wschodniej Polsce. Przed południem deszcz zapowiadany jest w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. W drugiej części dnia w centralnych regionach rozwinie się burzowy front. Obejmie on województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie i zachodniopomorskie. Wiatr na ogół słaby, momentami umiarkowane porywy do 40 kilometrów na godzinę.

