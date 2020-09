Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu pod nadzorem sierpeckiej Prokuratury Rejonowej wyjaśnia okoliczności wypadku, który miał miejsce w środę na skrzyżowaniu dróg w miejscowości Żabowo (woj. mazowieckie, gm. Zawidz).

Żabowo (woj. mazowieckie). Wypadek z udziałem ciągnika i osobówki. Nie żyje 43-latka

"Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że na skrzyżowaniu dróg kierujący ciągnikiem rolniczym Fendt z naczepą rolniczą wyjeżdżając z drogi podporządkowanej zderzył się z jadącym drogą z pierwszeństwem przejazdu samochodem citroen C3, kierowanym przed 43-letnią kobietę" - czytamy w policyjnym komunikacie.

Jak podawał serwis wiadomosci.radiozet.pl, ciągnik z przyczepą wypełnioną kukurydzą najpierw miał zepchnąć auto marki Citroen do rowu, a następnie przygnieść je kołem. W efekcie niemal całkowitemu zgnieceniu uległa przednia część pojazdu, w której znajdowała się kierująca citroenem 43-latka. Strażacy, by dostać się do kobiety, musieli najpierw podnieść ciągnik, a następnie utorować sobie drogę do poszkodowanej, zakleszczonej w pojeździe. Niestety, gdy już do niej dotarli, okazało się, że kobieta nie żyje.

Jak podają służby, 26-letni kierowca ciągnika był trzeźwy.