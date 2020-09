Ponad 13 mln złotych dla fundacji Rydzyka z Funduszu Sprawiedliwości. Nowoczesna wnioskuje do NIK

"W latach 2019-2020 wsparcie od resortu Zbigniewa Ziobry dla Tadeusza Rydzyka to 13,3 mln zł.! W załączniku wykaz umów, który otrzymałem z Lux Veritatis" - napisał na Twitterze Adam Szłapka dołączając zdjęcie dokumentu. Z Ministerstwa Sprawiedliwości fundacja redemptorysty miała otrzymać dofinansowanie w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Ciekawe są także umowy z MON na emisję spotu zachęcającego do wzięciu udziału w 9. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Reklama emitowana przez 4 dni kosztowała MON 98 tysięcy złotych brutto. Jednodniowe stoisko edukacyjne w ramach pikniku rodzinnego kosztowało Wody Polskie ponad 91 tysięcy złotych brutto.

16 mln złotych w rok i pięć miesięcy dla fundacji Tadeusza Rydzyka. "To przekupywanie za publiczne pieniądze"

Do dokumentów Lux Veritatis Adam Szłapka odniósł się także na konferencji prasowej. Przewodniczący Nowoczesnej wykazał, że od stycznia 2019 roku do maja 2020 roku fundacja Tadeusza Rydzyka otrzymała 27 umów agencji publicznych i ministerstw na kwotę łącznie ponad 16 mln złotych. Trzy umowy związane są z Ministerstwem Sprawiedliwości, a dokładniej Funduszem Sprawiedliwości, który miał zajmować się pomaganiem ofiarom przestępstw. Z funduszu do fundacji Rydzyka trafiło 13,3 mln złotych.

- Zwróciliśmy się dzisiaj z wnioskiem do pana prezesa Mariana Banasia o kontrolę NIK w Funduszu Sprawiedliwości, w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale także w fundacji Lux Veritatis. Po pierwsze o sprawdzenie, czy te pieniądze zostają wydawane rzetelnie, ale po drugie, czy fundacja Lux Veritatis w ogóle ma prawo do startowania w konkursach ogłaszanych przez Fundusz Sprawiedliwości - powiedział na konferencji prasowej Adam Szłapka.

Lux Veritatis z pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości ma finansować projekty "Centrum Ochrony Praw Chrześcijan" (7,16 mln zł), "Prawda a historia" (5,5 mln zł) i "Bezpieczni w rodzinie" (658 tys. zł). Adam Szłapka dodał, że fundacja nie odpowiedziała na pytanie, jaki związek mają te projekty z pomaganiem ofiarom przestępstw. Sama fundacja także nie ma najmniejszego związku ze zwalczaniem przestępczości.

- To jest przekazywanie publicznych pieniędzy, tych, które mają pomagać ofiarom przestępstw, na przekupywanie Tadeusza Rydzyka, tylko po to, żeby wspierał polityków Solidarnej Polski, i żeby w konflikcie między Jarosławem Kaczyńskim a Zbigniewem Ziobrą, wsparł Zbigniewa Ziobrę - ocenił podczas konferencji przewodniczący Nowoczesnej.