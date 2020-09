Jaka pogoda czeka nas jesienią i zimą? IMGW pokazuje symulację temperatur. "Powyżej normy"

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotowali wstępną symulację temperatur i opadów na nadchodzące miesiące. Z ich ustaleń wynika, że listopad, grudzień a nawet styczeń 2021 roku będą dość ciepłe.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego intensywne opady powodują podtopienia w stolicy?

Jaka pogoda na jesieni i zimą? Jest prognoza IMGW. Temperatury "powyżej normy"

IMGW podaje, że w listopadzie średnia miesięczna temperatura powietrza na przeważającym obszarze kraju będzie oznaczona jako "powyżej normy". Oznacza to, że miesiąc ten będzie cieplejszy od co najmniej 20 obserwowanych listopadów w latach 1991-2010. Temperatury "powyżej normy" mają wystąpić m.in. w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie, Opolu, Zielonej Górze, w Koszalinie i Zakopanem. Temperatury "w normie" będą przeważały głównie na wschodzie, a miesięczne sumy opadów mają być zróżnicowane.

W przypadku grudnia zdaniem synoptyków IMGW średnia temperatura w całej Polsce także będzie się plasowała w przedziale "powyżej normy". Według modelu IMGW, również w styczniu średnie temperatury będą na niemal całym obszarze kraju w klasie "powyżej normy". Średnie temperatury "w normie" przewiduje się miejscami w województwie śląskim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Co pokażą termometry? Z modelu IMGW wynika, że w listopadzie w wybranych miastach średnia temperatura miesięczna będzie się wahać od 2,4 (Białystok) do blisko 6 stopni Celsjusza (model dla Szczecina). Z kolei w grudniu będzie ona wynosić od -0,3 stopni (Białystok) do 3,2 stopni (model średniej miesięcznej temperatury dla Szczecina). W styczniu ma być najzimniej, ale wciąż powyżej normy - średnia miesięczna temperatura ma wynosić od -2,8 do 0,4 stopni Celsjusza.

Prognoza długoterminowa temperatury i opadu na listopad 2020 r. - styczeń 2021 r. fot. IMGW

Tymczasem w najbliższy weekend na południu Polski szykuje się duże ochłodzenie - są szanse na opady śniegu w górach.