Kim jest Leszek Czarnecki? Przedsiębiorca usłyszy zarzuty dot. afery GetBack

Po godzinie 10 rozpoczęła się konferencja prasowa prokuratora generalnego, podczas której mówił on o aferze GetBack. Zbigniew Ziobro poinformował w jej trakcie, że Leszek Czarnecki, który jako przewodniczący rady nadzorczej Idea Banku działał na szkodę bardzo wielu klientów banku, usłyszy zarzuty prokuratorskie. Powiedział także, że Prokuratura Regionalna w Warszawie wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie miliardera.

Kim jest Leszek Czarnecki? Był m.in. prezesem zarządu Getin Banku

Leszek Czarnecki urodził się 9 maja 1962 roku we Wrocławiu. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej oraz Harvard Business School. W 1993 roku obronił doktorat na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nieco wcześniej, bo w 1986 roku, rozpoczął działalność gospodarczą. Stworzył Przedsiębiorstwo Hydrotechniki i Inżynierii TAN, a w 1991 roku założył pierwszą i największą firmę leasingową w Polsce - Europejski Fundusz Leasingowy.

Leszek Czarnecki zasiadał w zarządach wielu firm. W 2001 roku objął stanowisko prezesa zarządu w spółce Credit Agricole Polska, do końca listopada 2004 r. był prezesem zarządu Getin Holding, a do maja 2006 r. był prezesem zarządu Getin Banku. Po połączeniu Getin Banku oraz Noble Banku w 2010 roku objął funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Getin Noble Banku. Leszek Czarnecki jest także współzałożycielem lub głównym akcjonariuszem takich podmiotów jak Idea Bank, Open Life, Home Broker, Noble Funds i GetBack. To z tą ostatnią spółką związana jest afera, o której w poniedziałek 21 września mówił prokurator generalny Zbigniew Ziobro, informując, że Leszek Czarnecki usłyszy zarzuty prokuratorskie.

Leszek Czarnecki znany jest także jako jeden z najbogatszych Polaków. W 2010 w rankingu Światowych Miliarderów zajął 721 miejsce z majątkiem szacowanym na 1,4 mld dolarów. Dwa lata wcześniej na liście najbogatszych ludzi świata miesięcznika „Forbes”, z majątkiem szacowanym na 2,6 mld dolarów, zajął 446. miejsce, a wśród Polaków miejsce pierwsze.