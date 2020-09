Pogoda na dziś - wtorek 22 września. Bezchmurne niebo w całym kraju

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

We wtorek temperatury będą jeszcze wyższe niż w weekend czy poniedziałek. Dziś termometry pokażą od 21 do 25 stopni.

Temperatura. Najcieplej tradycyjnie w południowo-zachodniej Polsce

Najwyższa temperatura zapowiadana jest w województwach opolskim i dolnośląskim, gdzie będzie do 25 stopni. Jeden stopień mniej przewidywany jest w Zielonej Górze, Poznaniu, Bydgoszczy, Warszawie, Łodzi, Kielcach, Krakowie i Katowicach. Do 23 stopni pokażą termometry w województwie lubelskim i podkarpackim, a do 22 stopni w województwach podlaskim, pomorskim i zachodniopomorskim. Najniższa temperatura maksymalna w ciągu dnia czeka mieszkańców Warmii i Mazur. Tam będzie do 21 stopni.

Pogoda na dziś - wtorek 22 września gazeta.pl

Opady. Słoneczny i ciepły dzień w całym kraju

W całej Polsce pogoda będzie bardzo słoneczna. Meteorolodzy nie prognozują nigdzie większego zachmurzenia. Nie będzie też padać. Watr na ogół słaby. Bardziej umiarkowane porywy dochodzące do 45 kilometrów na godzinę zapowiadane są w południowych powiatach województwa dolnośląskiego i opolskiego oraz w województwach śląskim i łódzkim.

