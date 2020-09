Wzmożone działania policji w ramach Road Safety Days. Masowe kontrole prędkości i trzeźwości

Policjanci zapewniają, że organizacja akcji ma się przyczynić przede wszystkim do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach poprzez wychwycenie największych piratów drogowych. Piątkowe kontrole mają pomóc w złapaniu kierowców, którzy nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego.

REKLAMA

Policja wychwyci piratów drogowych

Wzmożone kontrole, jakie policjanci będą przeprowadzać w piątek na terenie całej Polski mają przede wszystkim ma celu złapanie kierowców, którzy przekraczają prędkość i kierują pod wpływem alkoholu.

Komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji tłumaczy, że tego rodzaju kontrole są przeprowadzane na odcinku kilku kilometrów przez więcej niż jeden patrol policji. - Ci kierowcy, którzy nagminnie łamią przepisy, nie będą mogli liczyć na taryfę ulgową - podkreślił Robert Opas.

Road Safety Days jako próba poprawy bezpieczeństwa

Akcja Road Safety Days polega na dążeniu do założeń zgodnych z Wizją Zero, czyli osiągnięciem zerowej liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Jak informuje policja, kluczem do osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa na drogach w dużej mierze jest zmiana zachowań ich użytkowników.

W celu jak najskuteczniejszego informowania kierowców o potencjalnych skutkach niezgodnej z przepisami jazdy, na ekranach LED rozmieszczonych m.in. przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych spotu w wielu częściach kraju pojawiły się napisy "Żyj i pozwól żyć innym".