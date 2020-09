Pogoda na weekend 19-20 września. Dużo słońca i brak opadów

Zobacz wideo Neutralność klimatyczna w UE. "Musimy mówić o wyższych środkach"

Jak podaje IMGW w weekend Polska znajdzie się pod wpływem wyżu, którego centra znajdują się nad Atlantykiem, Wyspami Brytyjskimi i Ukrainą. W tych dniach nad nasz kraj napłynie cieplejsze powietrze polarno-morskie. Wyższe temperatury zapowiadane są także w nocy - wszędzie będzie powyżej 10 stopni. Ciepło ma być także przez większą część kolejnego tygodnia.

Pogoda na sobotę 19 września. Dziś od 16 do 19 stopni

Najniższa temperatura w sobotę, do 16 stopni, zapowiadana jest w Białymstoku. Jeden stopień więcej prognozowany jest w województwach zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. W Krakowie, Katowicach, Kielcach, Łodzi, Poznaniu i Zielonej Górze termometry pokażą do 18 stopni. Najwyższa temperatura, 19 stopni, czeka mieszkańców Wrocławia i Opola.

Zachmurzenie umiarkowane przewidywane jest w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. W pozostałych regionach bardzo słonecznie. Nigdzie nie będzie padać. Przez cały weekend wiatr będzie słaby.

Pogoda na niedzielę 20 września. Dużo słońca w całym kraju

Na najcieplejszy dzień liczyć mogą mieszkańcy Opola, gdzie będzie dziś do 21 stopni. Równie ciepło i 20 stopni pokażą termometry w województwach lubuskim, dolnośląskim, śląskim i małopolskim. Jeden stopień mniej przewidywany jest w Poznaniu, Łodzi i Kielcach. Do 18 stopni będzie natomiast w Lublinie, Warszawie, Białymstoku, Bydgoszczy i Szczecinie. Najniższa temperatura zapowiadana jest w województwach pomorskim i warmińsko-pomorskim. Tam będzie do 17 stopni.

W niedzielę więcej chmur zapowiadanych jest ponownie w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, a także mazowieckim i świętokrzyskim. Ponownie nigdzie nie będzie jednak padać.

