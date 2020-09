Tomasz Komenda chce pozwać rodziców zamordowanej Małgorzaty K. Wcześniej ich ostrzegał

15-letnia Małgorzata K. została zgwałcona i zamordowana w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia 1997 roku. Kilka lat później w sprawie tej skazano Tomasza Komendę. Mężczyzna usłyszał wyrok 25 lat więzienia. W 2018 roku został uniewinniony, a prokuratura oskarżyła dwóch innych mężczyzn. W rozprawach przeciwko nim jako oskarżyciele występują rodzice Małgorzaty K. Para wciąż przekonuje, że Komenda na pewno jest winny. Uniewinniony ma już tego dość.

- Chciałbym się zwrócić tutaj do ojca ofiary, że jeśli jeszcze raz będzie mnie oczerniał i mówił, że to ja jestem prawdziwym sprawcą, który skrzywdził ich córkę, to spotkamy się na drodze sądowej. Ostrzegam po raz ostatni – mówił kilka dni temu w TVN Tomasz Komenda.

Bliscy Tomasza Komendy próbują go przekonać, aby nie pozywał rodziców Małgorzaty K.

Po tej wypowiedzi odbyła się kolejna rozprawa dotycząca śmierci 15-letniej Małgorzaty K. Mimo ostrzeżeń Tomasza Komendy, rodzice zamordowanej dziewczyny po raz kolejny go oskarżyli. Wirtualna Polska relacjonuje, że gdy jeden z obrońców w czasie mowy końcowej wskazał, że było trzech sprawców, krzyknęli: "Komenda".

Tomasz Komenda postanowił pozwać Jadwigę i Krzysztofa K. WP ustaliła jednak nieoficjalnie, że bliscy uniewinnionego mężczyzny próbują go odwieść od tego pomysłu, bo boją się, że mu to zaszkodzi.

- On nadal bardzo źle znosi to psychicznie. Co jakiś czas przychodzą załamania. Tak było, gdy miał zeznawać po raz kolejny i opowiadać o tym, co go spotkało. Jeśli złoży pozew, to znów wszystkie złe emocje wrócą - powiedziała osoba z bliskiego otoczenia Komendy.

Pełnomocnik Tomasza Komendy prof. Zbigniew Ćwiąkalski zaznaczył z kolei, że ostateczna decyzja o wejściu na drogę sądową należy do jego klienta.