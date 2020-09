O wyjątkowej operacji poinformował Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy w Tarnowskich Górach za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku. W sierpniu pacjentka trafiła z bólem brzucha na oddział ginekologiczno-położniczy. Badania tomografem komputerowym bardzo szybko pokazały obecność guza, który najprawdopodobniej wychodził z jajnika.

Niezwykła operacja w Tarnowskich Górach. Kobieta miał guz ważący 24 kilogramy

Operację przeprowadzono w pełnym znieczuleniu. W jej trakcie okazało się, że nowotwór jest olbrzymi. Jego średnica wynosiła 60 centymetrów, a masa po zważeniu aż 24 kilogramy. Pielęgniarki oraz anestezjolodzy nie kryli swojego zdumienia wielkością guza.

Personel medyczny przeprowadzający ponad dwugodzinną operację musiał wykazać się ogromną precyzją i siłą. Guz wydobyto w całości, bez jego uszkodzenia. Umożliwiło to patomorfologom przeprowadzenie pełnych badań histopatologicznych. Na szczęście okazało się, że nowotwór nie jest złośliwy.

Apel do kobiet o częstsze badania. "Nie wszystkie, będą miały tyle szczęścia co ta pacjentka"

Dr n.med Adam Tiszler, który wraz z zespołem przeprowadził operację usunięcia nowotworu, apeluje do kobiet o regularne przeprowadzanie badań kontrolnych. - Ku przestrodze kobiet, które nie chodzą do ginekologa zalecam, aby co najmniej raz w roku, bez względu na wiek, odwiedziły gabinet ginekologiczny i poddały się badaniu – powiedział Tiszler.

- Jeżeli będą zwlekać, to nie wszystkie, będą miały tyle szczęścia co ta pacjentka. Staramy się ratować zdrowie i życie każdej kobiety, ale One muszą nam dać szansę i przyjść do ginekologa – dodaje.