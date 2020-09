CBŚP rozbiła gang pseudokibiców. Wśród zatrzymanych były bokser Daniel S. ps. Dyndus.

Zatrzymani członkowie grupy przestępczej działali w jej ramach na terenie całego kraju od października 2014 roku. W tym czasie popełniali oni liczne przestępstwa, ponadto zajmowali się produkcją i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków oraz rozbojami - informuje CBŚP.

Akcja CBŚP na Śląsku. Zatrzymani usłyszeli szereg zarzutów

Członkowie grupy przestępczej są powiązani ze środowiskiem pseudokibiców jednego z lokalnych klubów sportowych. Na podstawie zebranych informacji w ubiegłym tygodniu funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili obławę w Chorzowie, Rudzie Śląskiej i Świętochłowicach.

Efektem akcji było zatrzymanie pięciu osób w wieku od 23 do 30 lat. Dodatkowo do prokuratury z Aresztu Śledczego doprowadzono dwóch mężczyzn w wieku 33 i 40 lat.

Jak informuje "Wyborcza", wśród zatrzymanych jest Daniel S. ps. Dyndus. To były bokser, który w 2011 roku brał udział w szmotaninie z policjantami. Jednemu z nich wyrwał pałkę i zaczął go nią okładać. Funkcjonariusz najpierw zagroził mu, że użyje broni, a następnie postrzelił go w obie nogi. Daniel S. próbował uciekać z przestrzelonymi kolanami, poddał się dopiero po przebiegnięciu kilkudziesięciu metrów. Badanie krwi wykazało, że był na metamfetaminie, dzięki czemu miał zwiększoną tolerancję na ból.

W trakcie akcji policjanci zabezpieczyli maczety, race, marihuanę, kominiarki z emblematami lokalnego klubu sportowego oraz ochraniacze na zęby. Ponadto sprawdzono komputery, nośniki danych i telefony komórkowe zatrzymanych.

Podejrzani usłyszeli już zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz m.in. wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających i psychotropowych. Odpowiedzialność grozi im również za udział w tzw. ustawce z użyciem niebezpiecznych narzędzi takich jak młotki czy maczety, do której doszło w 2010 roku w Katowicach.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec 6 osób na okres 3 miesięcy.