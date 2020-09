Ostrzeszów. Szpital ukarany za śmierć ciężarnej 28-latki. Od prawie pół roku nie było żadnej karetki

Do tragicznej sytuacji doszło 3 sierpnia. 28-letnia kobieta, która była w 17. tygodniu ciąży, trafiła do szpitala w Ostrzeszowie z silnymi dusznościami. W trakcie pobytu w placówce stan pacjentki uległ pogorszeniu. Lekarze przez kilka godzin próbowali zorganizować transport, by przewieźć 28-latkę do innego szpitala. Sama placówka nie dysponowała żadną karetką. Ostatecznie po pacjentkę przyjechał transport z Kalisza. Niestety 28-latka nie dotarła do innej placówki i zmarła w karetce przed szpitalem w Ostrowie.

Szpital w Ostrzeszowie ukarany przez NFZ za nie wywiązanie się z kontraktu

Jak podaje portal tenpoznan.pl dochodzenie w tej sprawie prowadzi wielkopolski oddział NFZ, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i prokuratura. Ta pierwsza instytucja już teraz uznała, że szpital w Ostrzeszowie nie wywiązał się z kontraktu, co skutkowało śmiercią 28-latki. Jak się okazało placówka rozwiązała umowę na transport pacjentów 28 lutego i nie poinformowała o tym NFZ-u, mimo że miała taki obowiązek. Szpital otrzymał więc karę w wysokości 30 tysięcy złotych.

Nie jest to pierwszy przypadek śmierci pacjentki w tej placówce. We wrześniu na oddziale intensywnej opieki medycznej ostrzeszowskiego szpitala zmarła 35-letnia kobieta, matka trojga dzieci. Kobieta dwukrotnie miała otrzymać receptę na leki przeciwbólowe. Pacjentka nie została jednak zbadana. Dopiero za trzecim razem dostała się do szpitala, gdzie zmarła.

W związku z tymi wydarzeniami odwołana została rada nadzorcza szpitala. Zwolniony ze stanowiska został także dyrektor ds. medycznych. Wpływ na decyzję starosty ostrzeszowskiego miały także liczne skargi mieszkańców na tę placówkę.