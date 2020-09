Zamość. Popierany przez PiS prezydent miasta z prokuratorskim zarzutem. Miał nagrywać radnego

Sprawa dotyczy konfliktu Wnuka z radnym PO Markiem Kudelą. W 2016 roku pojawiły się pewne nieścisłości co do miejsca zamieszkania radnego. Przyznał on wówczas, że mieszka w Zamościu, jednak na jednym z nagrań widać było go w trakcie codziennego życia w oddalonym od kilka kilometrów Sitańcu - przypomina Onet.

Zamość. Prezydent miał nagrywać radnego

Radny od tamtego czasu upiera się, że nie jest to prawdą. W efekcie tego oskarżył prezydenta Zamościa o nagrywanie jego prywatnego życia. Popierany przez PiS Wnuk postanowił się bronić i przyznał, że nagranie otrzymał od anonimowej osoby.

Warto przypomnieć, że inne miejsce zamieszkania oznaczałoby, że radny Kudela mógłby stracić mandat. Sprawą zajęła się lokalna Rada Miasta, która nie uwierzyła w wersję przedstawianą przez prezydenta, w efekcie czego radny zachował swój mandat.

Bitwa na tłumaczenia. Kudela odpowiada Wnukowi

W 2018 roku Kudela złożył zawiadomienie do prokuratury. W ostatni piątek Prokuratura Okręgowa w Siedlcach postawiła prezydentowi Zamościa zarzut składania fałszywych zeznań, za co może grozić kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Na swoim profilu na Facebooku Andrzej Wnuk stwierdził, że jest niewinny. - Nie przyznaję się do winy, bo przestępstwa żadnego nie popełniłem. Uważam, że radny reprezentujący mieszkańców powinien otwarcie przyznać, że od dawna nie mieszka w Zamościu. I gdyby rzeczywiście mieszkał w Zamościu, nie powinien obawiać się nagrywania przez kogokolwiek, jego aktywności życiowej w Sitańcu - napisał.

Radny Kudela postanowił odpowiedzieć i również zamieścić na swoim profilu na Facebooku wyjaśnienie. - To kwestia przyzwoitości i ochrony dobrego imienia. Jeśli ktokolwiek nagrywa mnie i moją rodzinę, w tym małoletnią córkę w sytuacjach prywatnych, żeby udowodnić tak błahą rzecz, jaką jest to czy sypiam w Zamościu, czy w Sitańcu, to jest człowiekiem małostkowym i niehonorowym - wskazał.