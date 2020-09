Bartek Skrzyński nie żyje. Prezydent pożegnał rzecznika do spraw osób niepełnosprawnych

Informację tę przekazał prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. "Odszedł. Lecz dał nam dużo. Bardzo dużo. Mógłbym wiele o Nim napisać. Bardzo wiele. Kiedyś napiszę. Dziś jestem w stanie tylko: do zobaczenia Przyjacielu, dziękuję za wszystko! Kocham Cię - napisał polityk na swoim Twitterze.

Dziennikarza wspomniał też Andrzej Duda. "Jedna z najbardziej znanych postaci w środowisku osób z niepełnosprawnościami. Był dziennikarzem, społecznikiem i rzecznikiem niepełnosprawnych Miasta Wrocław. Miał 41 lat. Nie skupiał się na sobie, służył innym ludziom. Czynił dobro" - napisał prezydent.

Nie żyje Bartek Skrzyński. Dyrektor biura "Wrocław Bez Barier" miał 41 lat

Bartek Skrzyński angażował się w walkę z barierami architektonicznymi, ale też wykluczeniem społecznym, które dotykają na co dzień osoby niepełnosprawne. Organizował konferencje i założył fundację, z którą organizował integracyjne wyprawy. Był wyróżniony brązowym medalem w konkursie "Lodołamacze" w kategorii "Przedsiębiorca - osoba niepełnosprawna".

Bartek Skrzyński cierpiał na dystrofię mięśniową i zmarł nagle. Był współautorem programu "Wrocław Bez Barier" i pracował jako rzecznik prezydenta Wrocławia do spraw osób niepełnosprawnych.

TVN24 przypomina wywiad, w którym 41-latek mówi o swojej chorobie i życiu z bólem. - Ból, który mnie trapi jest czymś, co mi towarzyszy na co dzień. Czymś, do czego musieli przyzwyczaić się też moi bliscy. Zawsze sobie mówię, że ci, którzy na chwilę zapadają na grypę i mówią, że strasznie ciężko chorują, to mówię do nich, że ja mam łatwiej. Ja mam tylko postępujący zanik mięśni, na który nie ma żadnych lekarstw - mówił w jednej z rozmów Skrzyński.