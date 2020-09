Środa Wielkopolska. Nie żyją 30-letnia policjantka i jej 9-letni syn. Ich ciała znaleziono w lesie

Policjanci odnaleźli w lesie pod Środą Wielkopolską ciało 30-letniej policjantki oraz jej 9-letniego syna - poinformował "Głos Wielkopolski". Tragicznego odkrycia dokonano we wtorek po południu. Kobieta na co dzień pracowała na komisariacie policji w Swarzędzu. Funkcjonariusze jednostki przekazali, że policjantka miała pojawić się w pracy we wtorek rano. Gdy nie stawiła się na komisariacie, rozpoczęto poszukiwania.

Środa Wielkopolska. Nie żyje 30-letnia policjantka i jej 9-letni syn. Ich ciała znaleziono w lesie

Okoliczności śmierci kobiety i jej 9-letniego syna są badane przez śledczych. - Jej śmierć może mieć związek ze sprawami osobistymi - powiedziała cytowana przez "Głos Wielkopolski" Iwona Liszczyńska z biura prasowego wielkopolskiej policji. Jak dodała przedstawicielka mundurowych, 30-letnia funkcjonariuszka pracowała w policji od sześciu lat i "była wyróżniającą się policjantką, z dobrą opinią wśród kolegów".