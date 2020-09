Konopki. Pędziła 130 km/h i poprawiała włosy. Spowodowała wypadek. Ranny kierowca drugiego pojazdu

Do wypadku doszło w sobotę przed godz. 7 rano na ulicy Ciechanowskiej w Konopkach (powiat mławski, województwo mazowieckie). Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Mławie, kierująca volvo mieszkanka Ciechanowa straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na przeciwległy pas ruchu, uderzyła w barierę ochronną, a następnie w jadący z naprzeciwka samochód.

Seatem kierował 33-letni mieszkaniec Olsztyna. Rannego kierowcę przetransportowano karetką do mławskiego szpitala. 36-latka nie odniosła natomiast żadnych obrażeń.

Wypadek w Konopkach. 36-latka przekroczyła prędkość. Poprawiała włosy w trakcie jazdy

Prędkościomierz volvo, którym kierowała kobieta, zatrzymał się na wartości 135 kilometrów na godzinę. W miejscu, gdzie doszło do wypadku, obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. 36-latka przyznała w rozmowie z policjantami, że rzeczywiście jechała z tak dużą prędkością. Dodała, że w trakcie jazdy poprawiała włosy, spadły jej okulary i dlatego przez chwilę była zdekoncentrowana.

Uczestnicy tego zdarzenia byli trzeźwi. Postępowanie prowadzi KPP w Mławie.

"Widząc uszkodzenia pojazdów, niewiele brakowało, by to zdarzenie zakończyło się tragedią. Apelujemy do kierowców o rozsądek i odpowiedzialne zachowanie na drodze" - czytamy na stronie KPP w Mławie.