Radom. Brutalna napaść na ekspedientkę sklepu. 50-latka trafiła do szpitala

Do napaści doszło w niedzielę 13 grudnia przed radomskim sklepem "Żabka" przy ul. Miłej. Portal Polsat News informuje, że mężczyzna chciał kupić paczkę papierosów. W wyniku pobicia 50-latka odniosła liczne rany głowy. Została przetransportowana do szpitala.

Radom. Brutalne pobicie pracownicy sklepu. Napaść zarejestrowała kamera monitoringu

Ekspedientka odmówiła sprzedaży papierosów tłumacząc się tym, że kasa sklepu jest już nieczynna. Mężczyzna nie zadowolił się takim wyjaśnieniem. Na początku rzucił butelką z piwem, a następnie kilkukrotnie uderzył drewnianą paletą w drzwi sklepu.

Kamera monitoringu uchwyciła moment, w którym ze sklepu wybiega ekspedientka. 50-letnia kobieta próbowała zatrzymać awanturującego się mężczyznę. Ten jednak ją zaatakował. Po chwili w obronie kobiety stanął jej 19-letni syn oraz jego kolega.

Kiedy wydawało się, że agresywny mężczyzna się uspokoił, z pomocą przyszedł mu jego kolega. Napastnikowi udało się przewrócić 50-letnią kobietą, którą następnie wielokrotnie uderzył w głowę.

Policja zatrzymała jednego z napastników. Drugi jest wciąż poszukiwany

Kobietę z obrażeniami głowy przetransportowano do szpitala. Jej 19-letni syn oraz jego kolega nie odnieśli poważnych obrażeń. Policji z Radomia udało się ustalić tożsamość obu mężczyzn. Następnego dnia jednego z nich zatrzymano. 40-letni mieszkaniec Radomia trafił do aresztu, a o jego dalszym losie zadecyduje prokuratura. Policja podejmuje czynności zmierzające do zatrzymania drugiego z mężczyzn, który jest odpowiedzialny za rozpoczęcie awantury.