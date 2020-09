Więcej samolotów armii USA na polskim niebie. 17 września start ćwiczeń Astral Knight 20

Zwiększona aktywność sił powietrznych USA nad Polską ma związek z ćwiczeniami Astral Knight 20, które odbędą się w dniach 17-25 września. "Rzeczpospolita" pisze, że w manewrach tych weźmie udział kilkanaście samolotów USAF, które przyleciały do Polski w sierpniu w ramach ćwiczenia Aviation Detachment oraz należące do Polski maszyny, w tym samoloty F-16. Oprócz tego w polskiej przestrzeni powietrznej może pojawić się kilkadziesiąt samolotów sojuszniczych - pisze "Rz", choć strona amerykańska nie potwierdziła, ile i jakich maszyn weźmie udział w manewrach. Nie wiadomo także, czy do Polski zostaną przetransportowane zestawy Patriot.

MON: Ćwiczenia z obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w Polsce co dwa lata

Astral Knight 20 to międzynarodowe ćwiczenia, w których biorą udział żołnierze sił powietrznych, piechoty i marynarki z USA, Polski, Estonii, Litwy, Łotwy i Szwecji. Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało "Rz", że ćwiczenia, podczas których wojskowi uczą się, jak prowadzić zintegrowaną obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową kluczowych terenów, będą odbywać się na terenie Polski co dwa lata.

"W ćwiczeniu weźmie udział m.in. Centrum Operacji Powietrznych – DKP, 1 i 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, 3 Skrzydło Lotnictwa Transportowego, 3 Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej i 3 Wrocławska Brygada Radiotechniczna oraz w roli obserwatorów przedstawiciele sił powietrznych Litwy, Łotwy i Estonii" - precyzuje dziennik.