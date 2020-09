PiS proponuje centralizację służby zdrowia. Szpitale powiatowe mówią "nie"

Projekt PiS jako pierwszy opisany został przez dziennikarzy "Dziennika Gazety Prawnej". Politycy ugrupowania, którzy pracują nad nowym projektem przekonują, że zmiana ma poprawić działanie służby zdrowia. Informator dziennika podkreśla, że głównym założeniem jest uporządkowanie systemu i likwidacja jego wad.

PiS proponuje centralizację służby zdrowia - może ona objąć nawet 250 szpitali w Polsce

Wśród nich wymienia się "podbieranie" personelu przez szpitale będące własnością różnych organów. Placówki te mają też konkurować o kontrakty czy sprzęt. - Oto jeden z przykładów: te same leki są kupowane w różnych szpitalach z różnicą 300 proc. - dodaje. Problematyczna ma być jednak kwestia długów, które musiałyby zostać przejęte razem ze szpitalami.

Prawo i Sprawiedliwość chce, by 250 szpitali w całej Polsce, które podlegają starostom powiatowym i marszałkom województw, zostały oddane pod kierownictwo wojewodów lub ministra zdrowia. - Samorządy nie są przygotowane do zajmowania się służbą zdrowia i sobie z tym nie radzą. Te, które nie odpowiadają za szpitale, są z tego powodu zadowolone - twierdzi informator "DGP".

"Odkrajanie metodą salami kolejnych obowiązków powiatów"

Innego zdania jest prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. Według niego sytuacja epidemiologiczna i spodziewana na wiosnę fala zakażeń koronawirusem nie sprzyjają przeprowadzaniu wielkich rewolucji w służbie zdrowia. - Dlatego będziemy przeciwko zmianom, które są powrotem do przeszłości. Tak już było i się nie sprawdziło - mówi Waldemar Malinowski.

- Jeśli od powiatów metodą salami będziemy odkrajali kolejne rzeczy, to z tego salami wkrótce nic nie zostanie. A to doprowadzi do dyskusji, czy powiaty są w ogóle potrzebne - dodał z kolei Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich.