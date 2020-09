Ostrzeżenia IMGW. Alert pierwszego stopnia przed upałami. Temperatura powyżej 30 stopni

Napływ powietrza zwrotnikowego z południowego zachodu sprawi, że kolejny tydzień września może być wyjątkowo ciepły. Synoptycy prognozują, że upały wystąpią przede wszystkim w zachodniej części Polski.

Ostrzeżenia IMGW. Na zachodzie Polski pojawią się upały. Temperatura wyniesie nawet 31 stopni

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami dla województwa lubuskiego oraz w niektórych powiatach województwa dolnośląskiego. Na wysoką temperaturę na Dolnym Śląsku powinni przygotować się mieszkańcy w powiecie:

trzebnickim

wołowskim

średzkim

jaworskim

złotoryjskim

legnickim

polkowickim

lubińskim

zgorzeleckim

bolesławieckim

głogowskim

górowskim

Synoptycy ostrzegają, że temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 29 do 31 stopni Celsjusza. Alert pierwszego stopnia w województwie dolnośląskim jest ważny do środy 16 września do godziny 18. Na terenie województwa lubuskiego ostrzeżenia obowiązują do wtorku 15 września do godziny 18.

Upały. O czym należy pamiętać?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że upał to stan pogody, kiedy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30 stopni Celsjusza. Najwyższa temperatura w ciągu dnia występuje w godzinach 15-18, a nie tak, jak się powszechnie sądzi w godzinach 12-13. RCB podkreśla, że upał może doprowadzić do odwodnienia organizmu oraz udaru słonecznego lub cieplnego.

W czasie upałów należy unikać wysiłku fizycznego, a dzieci i osoby starsze nie powinny wychodzić z domu, jeśli nie jest to konieczne. W ciągu dnia należy zamykać w domu okna oraz żaluzje, aby ograniczyć napływ gorącego powietrza do mieszkania. RCB przypomina również, że pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt w zaparkowanym pojeździe. Temperatura wewnątrz auta może osiągnąć nawet 50-60 stopni Celsjusza.