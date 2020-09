Pogoda na dziś - środa 16 września. Dużo słońca i wysokie temperatury w całym kraju

Zobacz wideo Zdrowotny ogród. Te rośliny oczyszczą powietrze w domu

W środę warto więc nacieszyć się jeszcze letnią i wakacyjną pogodą. Przez cały dzień będzie ciepło i bardzo słonecznie.

Temperatura. Jeden z najcieplejszych dni tego tygodnia

Najniższa temperatura, 23 stopnie, zapowiadana jest w środę w województwach zachodniopomorskim i pomorskim. Do 25 stopni będzie natomiast w Olsztynie i Białymstoku. Jeden stopień więcej czeka mieszkańców województwa podkarpackiego i kujawsko-pomorskiego. Do 27 stopni pokażą termometry w Zielonej Górze, Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Kielcach, Lublinie, Krakowie i Katowicach. Najwyższa temperatura prognozowana jest dla Wrocławia i Opola. W tych miejscowościach będzie kolejno do 28 i 29 stopni.

Pogoda na dziś - środa 16 września. gazeta.pl

Opady nie są przewidziane w żadnym regionie

Przez cały dzień zapowiadane jest niewielkie zachmurzenie lub całkowity jego brak. W związku z tym nigdzie nie są prognozowane jakiekolwiek opady deszczu. Wiatr będzie słaby, do maksymalnie 27 kilometrów na godzinę. Dopiero w nocy ze środy na czwartek zacznie chmurzyć się w północno-zachodniej, centralnej i południowej Polsce.

