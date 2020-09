ZNP: Kilka tysięcy nauczycieli nie wróciło do pracy. M.in. przez COVID-19 i konflikty z rodzicami

Zobacz wideo Katarzyna Hall: Szkoła powinna mieć możliwość elastycznego reagowania

Nie tylko obostrzenia związane z epidemią utrudniają w tym roku pracę szkół. Narastającym problemem są braki kadrowe - alarmuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Według informacji ZNP cytowanych przez tvn24.pl w woj. małopolskim do pracy nie wróciło z początkiem roku ponad tysiąc nauczycieli. Tyle samo wakatów jest w szkołach na Mazowszu.



ZNP nie ma jeszcze pełnych danych z całego kraju, ale według tych dostępnych na teraz we wrześniu do pracy nie wróciło około pięciu tysięcy nauczycieli. Przeszli na emerytury, świadczenie kompensacyjne (to rodzaj świadczenia przedemerytalnego) lub urlop dla poratowania zdrowia.

REKLAMA

Nauczyciele z grup ryzyka obawiają się koronawirusa

Jest ich więcej niż w poprzednich latach. Według danych zebranych przez związek w Wielkopolsce liczba nauczycieli, którzy przeszli na emerytury i świadczenia jest prawie dwa razy większa, niż w roku ubiegłym. Urlopy dla poratowania zdrowia wzięło 700 osób, o prawie 300 więcej, niż w 2019 roku. Także w innych województwach liczby są prawie dwa razy wyższe.

Cytowany przez TVN24 Arkadiusz Boroń, prezes małopolskiego ZNP, wskazuje na obawę zakażenia koronawirusem, szczególnie u osób będących w grupie ryzyka ze względu na wiek czy choroby współistniejące. - Nie ma się temu co dziwić - mówi. Możliwość zakażenia się koronawirusem jest najczęstszą obawą - ale nie jedyną. Lęk budzi też chaos i nowa organizacja prac szkół, presja ze strony rodziców, nowe obciążenia.

Chaos i absurdy

O realiach pracy w nowej rzeczywistości opowiadali krakowskiej "Gazecie Wyborczej" nauczyciele z małopolskich szkół.

- Spytałam męża, czy woli mnie zdrową, ale bezrobotną, czy pracującą, ale chorą. Jak nie na koronawirusa, to na pewno psychicznie - mówiła jedna z cytowanych anonimowo nauczycielek. Poza zagrożeniem zakażenia lub co najmniej kwarantanny dochodzą konfliktu - np. z rodzicami, którzy nie chcą stosować się do zasad bezpieczeństwa. Część rodziców nie zgadza się na pomiary temperatury czy noszenie maseczek.

- Rodzice są różni: jedni wspierający i współpracujący. Rozumieją powagę sytuacji i zgadzają się na pewne niedogodności. Drudzy pełni pretensji. Mają zastrzeżenia o niedostateczne zabezpieczenia (na przykład o kumulację klas przy schodzeniu do szatni), ale też problemem bywa nadmiar ostrożności. Negują nakaz noszenia maseczek - mówiła w rozmowie z serwisem edziecko.pl pani Beata, nauczycielka klas 1-3 w podwarszawskiej miejscowości.

Pracownicy oświaty mówią też o chaosie i absurdalnych zasadach. - Czasami dochodzi do komicznych wręcz sytuacji. Na przykład do biblioteki uczeń zanosi książkę i trafia ona na kwarantannę, a w klasie ten sam uczeń daje zeszyty, karty, klasówki nauczycielowi. W przypadku młodszych dzieci nauczyciel cały czas monitoruje pracę ucznia: wpisuje znaczki, oceny, daje naklejki. Inaczej się nie da - relacjonowała pani Beata.