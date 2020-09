Pogoda. IMGW ostrzega przed upałami, na termometrach nawet 30 stopni. "Od czwartku ochłodzenie"

Na stronie internetowej meteo.imgw.pl czytamy, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami na poniedziałek, wtorek i środę. 14 i 15 września alert pogodowy obowiązywać będzie w województwach lubuskim i dolnośląskim, a 16 września w województwie dolnośląskim.

"Na początku tygodnia Polska będzie pod wpływem wyżu, a z południowego zachodu zacznie napływać powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Napływ takiej masy powietrza będzie skutkował, że na termometrach zobaczymy coraz wyższe wartości" - czytamy w prognozie pogody IMGW.

IMGW: Od czwartku wyraźnie ochłodzenie. Temperatura maksymalna do 23 stopni

Synoptycy prognozują jednak, że w czwartek 17 września nastąpi wyraźne ochłodzenie, a temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni w Koszalinie do 23 stopni w Rzeszowie.

"Przez Polskę z północnego zachodu na południowy wschód przemieści się chłodny front atmosferyczny. Będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, a gdzieniegdzie pojawią się burze z porywami wiatru do 65 km/h" - informuje IMGW.

Stosunkowo niska temperatura będzie towarzyszyć nam do końca tygodnia. W piątek odnotujemy maksymalnie od 13 do 18 stopni, a w weekend od 15 do 20 stopni.