Morawiecki odpowiedział na nominację Kaczyńskiego do akcji #StopFurChallenge. "Zwykła ludzka przyzwoitość"

Projekt tzw. piątki dla zwierząt przewiduje między innymi zakaz hodowli zwierząt na futra, wzmocnienie kontroli w zakresie przechowywania zwierząt, zakaz ich wykorzystywania w celach rozrywkowych czy zakaz trzymania ich na uwięzi. Idąc śladem innych tego typu akcji, politycy w mediach społecznościowych wyrażają poparcie wobec ustawy.

Jarosław Kaczyński wyraża poparcie dla tzw. piątki dla zwierząt na TikToku

Jako pierwszy nagłośnił ją Jarosław Kaczyński, który pojawił się na filmiku zamieszczonym przez Forum Młodych PiS na TikToku. - To jest naprawdę potrzebne. Tutaj dzieje się bardzo wiele złego i musimy temu złu zapobiec. Każdy dobry człowiek powinien poprzeć tę ustawę. Ja ją popieram z całego serca - mówił.

Podobnie jak to miało miejsce przy innych tego typu inicjatywach, osoby nagrywające filmy nominują innych do udziału. - Chciałbym nominować dwie osoby: pana premiera Mateusza Morawieckiego i pana posła, przewodniczącego zarządu [Komitetu Wykonawczego] naszej partii Krzysztofa Sobolewskiego do tego, by dalej w tym kierunku działali, żeby ta akcja się udała, bo naprawdę jest potrzebna zwierzętom, ale jest przede wszystkim potrzebna ludziom, szczególnie dobrym ludziom - podkreślił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Odpowiedź Mateusza Morawieckiego

W odpowiedzi na nominację Jarosława Kaczyńskiego, w niedzielę wieczorem swój filmik na Twitterze zamieścił Mateusz Morawiecki. W treści swojego przemówienia premier mówił, że "zakaz hodowli zwierząt na futra to kwestia naszej wrażliwości; to także po prostu zwykła ludzka przyzwoitość".

Dodatkowo Morawiecki przekonywał, że "chcemy pomóc zwierzętom, ale tak naprawdę pomagamy również samym sobie, pomagamy ludziom, bo to, jak traktujemy zwierzęta, mówi wiele o nas". Premier wskazał również, że "przysparzanie zwierzętom niepotrzebnego cierpienia jest sprzeczne z godnością ludzką, dlatego bądźmy dla naszych braci mniejszych po prostu ludzcy".

Do udziału w akcji Mateusz Morawiecki nominował szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka oraz dziennikarzy Wojciecha Muchę i Jacka Liziniewicza.