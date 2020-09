W związku z potencjalnym niebezpieczeństwem, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało specjalny alert dla mieszkańców części województwa pomorskiego. Neutralizacją min morskich zalegających w korycie kanału Wisła Śmiała zajmie się specjalna jednostka Marynarki Wojennej z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża.

RCB: Zakaz zbliżania się do plaży w Gdańsku i powiecie nowodworskim. Służby będą neutralizować miny morskie

Neutralizacji będą podlegać niemieckie miny morskie typu GC z czasów II wojny światowej. Operacja będzie przeprowadzona w dniach 14 i 15 września. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych przewidziano również termin zapasowy 21-25 września. Akcję na morzu koordynuje Urząd Morski w Gdyni, a w strefie brzegowej Pomorski Urząd Wojewódzki.

Miny z czasów II wojny światowej zostały znalezione podczas wykonywania kontrolnych pomiarów hydrograficznych przez pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni. Długość jednej miny to ok. 220 centymetrów, średnica 220 cm, a masa wynosi ok. 1000 kg. Materiałem wybuchowym w obu minach jest heksanit. Jedna z min znajduje się na głębokości 7,7 m, a druga 4,1 m.

To już kolejna akcja neutralizacji min na wodach Zatoki Gdańskiej w tym roku. Pierwsza odbyła się w czerwcu, kiedy zdetonowano niemiecką miną typu GC.