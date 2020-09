Pogoda na dziś - wtorek 15 września. W południowo-zachodniej Polsce termometry pokażą nawet 29 stopni

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

We wtorek synoptycy nie zapowiadają żadnych opadów. W porównaniu do ostatnich dni we znaki nie będzie się dawał także wiatr.

Temperatura. Najcieplej będzie na południowym zachodzie

Najniższa temperatura, do 25 stopni, czeka dziś mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Jeden stopień więcej prognozowany jest w Szczecinie, Kielcach, Lublinie i Rzeszowie. Termometry w województwach mazowieckim, kujawsko-pomorskim, małopolskim i śląskim pokażą do 27 stopni. Aż 28 stopni będzie we wtorek w Łodzi, Poznaniu i Zielonej Górze, a do 29 stopni we Wrocławiu i Opolu.

Opady. Nigdzie nie będzie padać

Od rana do wieczora synoptycy zapowiadają bezchmurne niebo w całym kraju. Wszędzie więc będzie dziś ciepło i bardzo słonecznie. Dodatkowo nigdzie nie będzie też padać. Wiatr będzie słaby i nie przekroczy 30 kilometrów na godzinę.

