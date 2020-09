Pogoda: nadchodzą trzy upalne dni. Temperatura będzie dochodzić do 30 stopni Celsjusza

Początek tygodnia przyniesie mocne uderzenie lata. W poniedziałek 14 września najgoręcej będzie na zachodzie kraju, gdzie słupki rtęci wskazywać będą nawet 30 stopni Celsjusza. W przeważającej części Polski temperatura wyniesie ok. 22-24 stopni.

Pogoda. Uderzenie lata we wrześniu

Kolejnego dnia - we wtorek 15 września - ciepło "rozleje się" na inne regiony. Na zachodzie niezmiennie temperatura wyniesie ok. 30 stopni Celsjusza. Termometry m.in. na Mazowszu, w Łódzkiem i w Wielkopolsce wskazywać będą ok. 27-29 stopni. Najchłodniej na Podlasiu, gdzie termometry wskażą "zaledwie" ok. 23 stopni.

Środa 16 września również będzie upalna, a temperatura sięgająca 27-28 stopni nie powinna zaskoczyć mieszkańców m.in. Podlasia, Mazowsza, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Dolnego Śląska czy woj. łódzkiego.

W czwartek nastąpi ochłodzenie, a termometry będą już wskazywać temperaturę poniżej 20 stopni Celsjusza.