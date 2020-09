Tragiczny wypadek na obwodnicy Olecka. W zderzeniu aut zginęły cztery osoby

Do tragicznego zdarzenia doszło około godz. 9 na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 65 z drogą wojewódzką nr 655. Ten punkt obwodnicy Olecka jest całkowicie zablokowany - wytyczono objazdy. Według GDDKiA utrudnienia mają potrwać do godz. 14:30.

Olecko. Śmiertelny wypadek na obwodnicy miasta. Zginęło czterech pasażerów fiata

Przyczyną wypadku było najprawdopodobniej wymuszenie pierwszeństwa przez włączającego się do ruchu kierowcę fiata. To właśnie czterech pasażerów z tego samochodu poniosło śmierć. Ofiary były w wieku od 67 do 72 lat - przekazała na Twitterze Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie. Dwóch pasażerów pojazdu marki Kia nie poniosło obrażeń.

"Strażacy przy użyciu specjalistycznych narzędzi hydraulicznych wydobyli poszkodowanych z wraku pojazdu. Pomimo prowadzonej resuscytacji żadna z osób poszkodowanych nie odzyskała czynności życiowych" - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl mł. bryg. Tomasz Jagłowski z Państwowej Straży Pożarnej w Olecku.

Przedstawicielka warmińsko-mazurskiej policji przekazał portalowi, że w tym miejscu obwodnicy Olecka często dochodziło do wypadków. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że podróżujący fiatem nie byli mieszkańcami powiatu oleckiego. Dokładne przyczyny wypadku zbada prokuratura.