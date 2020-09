Nie trafił do aresztu, choć nękał byłą żonę i groził jej śmiercią. Jest reakcja Prokuratury Krajowej

Historię byłej żony Bartłomieja C., 29-letniej pani Marzeny, mieszkanki niewielkiej miejscowości pod Tarnowem, opisała w piątek "Gazeta Wyborcza". Byli małżeństwem przez 5 lat, Bartłomiej C. miał znęcać się nad kobietą psychicznie i fizycznie. Rozwiedli się.

Mimo to mężczyzna wciąż miał grozić byłej partnerce (pisał w SMS-ach m.in., że "zakopie ją żywcem"), nie respektował też postanowienia sądu dotyczącego stałych godzin i dni, kiedy mógł opiekować się dziećmi. Był agresywny również wobec członków rodziny kobiety.

Kilka miesięcy temu tarnowski sąd skazał mężczyznę za kierowanie gróźb wobec byłej żony i jej matki. Dostał m.in. zakaz zbliżania się do kobiet na odległość 20 metrów.

"Już po wyroku w czerwcu tego roku Bartłomiej C. wtargnął do domu byłej żony i ukradł jej telefon komórkowy. W środku znów zastał matkę kobiety. Wykręcił jej rękę, uderzył w twarz i kopnął" - czytamy w "Gazecie Wyborczej".

Sprawą zajęła się prokuratura, która ostatecznie nie zdecydowała się na złożenie wniosku o areszt. Wobec Bartłomieja C. zostały zastosowane dozór policji i poręczenie. W sprawie mężczyzny toczą się obecnie dwa procesy: dotyczące m.in. znieważenia funkcjonariuszy, stalkingu i naruszenia miru domowego.

We wrześniu mężczyzna uprowadził córkę. Gdy pani Marzena wraz z siostrą pojechały odebrać dziecko, mężczyzna zaatakował i zranił obie kobiety. Pani Marzena została przewieziona karetką do szpitala. Adwokat kobiety zwrócił uwagę, że policja nie zatrzymała mężczyzny, nie zbadała go pod kątem trzeźwości, nie zabezpieczyła również narzędzia, którym Bartłomiej C. uderzył byłą żonę. Funkcjonariusze zapewniają, że mężczyzna zostanie przesłuchany.

Prokuratura Krajowa: Bartłomiej C. został zatrzymany

Jak poinformowała w sobotę Prokuratura Krajowa, na jej polecenie Prokuratura Rejonowa w Brzesku zatrzymała w piątek Bartłomieja C.

Bartłomiejowi C. zostały przedstawione zarzuty dotyczące kierowania gróźb karalnych i spowodowania obrażeń ciała byłej żony i jej siostry. Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Zdaniem prokuratury, istnieje realna obawa popełnienia kolejnych przestępstw na szkodę byłej żony, w tym zagrażających jej zdrowiu i życiu.

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro polecił również wszcząć postępowanie wyjaśniające w sprawie działań Prokuratury Rejonowej w Brzesku. Ma ono wyjaśnić, czy nie doszło do błędów proceduralnych i niedopełnienia obowiązków służbowych.