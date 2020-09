Świętokrzyskie. Wandal okaleczył drzewo. "Nie wiemy, co autor tej instalacji miał na myśli"

Do aktu wandalizmu doszło w Nadleśnictwie Starachowice (woj. świętokrzyskie). Na zdjęciach wykonanych przez jednego z leśników widać, że w drzewo powbijano ogromną ilość zakrętek po wysokoprocentowych alkoholach. Zakrętki są powbijane w drzewo nawet na wysokości kilku metrów.

Świętokrzyskie. Wandal okaleczył drzewo w Nadleśnictwie Starachowice. "Nie wiemy, co autor tej instalacji miał na myśli"

- Nie wiemy, co autor tej instalacji miał na myśli, ale spodziewamy się, że nic mądrego. Tym bardziej, że drzewa nałogów nie miewają - napisały Lasy Państwowe pod zamieszczonymi w internecie zdjęciami. Fotografie okaleczonego drzewa natychmiast wywołały oburzenie.

"A szkło od tych nakrętek z pewnością wala się po całym lesie...", "Dziwny pomysł i bardzo wątpliwa i nie na miejscu twórczość artystyczna na pozostawianie tzw. śladu po sobie w pięknym miejscu", "Widać co alkohol robi z człowiekiem" - napisali w komentarzach użytkownicy serwisu społecznościowego.

Ministerstwo Środowiska chce zaostrzyć kary za śmiecenie w lasach

Sytuacja do jakiej doszło w Nadleśnictwie Starachowice nie jest wyjątkiem. Lasy Państwowe regularnie informują o bulwersujących przypadkach dewastacji i zaśmiecania lasów. Najczęstszym przewinieniem jest pozostawianie w lasach worków ze śmieciami, które później rozrywane są przez dzikie zwierzęta. W konsekwencji, spacerujący po leśnych ścieżkach coraz częściej natykają się na leżące nieopodal odpady.

Pod koniec lipca, Ministerstwo Środowiska zapowiedziało zwiększenie kar za śmiecenie w lasach oraz zwiększenie liczby fotopułapek. Lasy Państwowe wydają co roku na sprzątanie terenów leśnych ok. 20 milionów zł. Każdego roku wywożą ok. 115 tys. metrów sześciennych odpadów. Projekt ustawy zakłada 10-krotne zwiększenie grzywien. Po podwyżce będą wynosiły nawet 5 tys. zł. Oprócz tego, projekt zakłada, że sądy uzyskają możliwość zobowiązania wandali do sprzątania lasu.