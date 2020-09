Wąż Eskulapa leniwie wił się po drzewie. W BIeszczadach żyje ich ponad 100

Nadleśnictwo Krosno udostępniło zdjęcie gada w środę 3 września. Fotografie wykonał rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek. Mężczyzna sfotografował dusiciela w momencie, gdy wił się po jednym z drzew.

Wąż Eskulapa sfotografowany na drzewie w Nadleśnictwie Krosno. "Tylko jeden polski wąż tak potrafi"

"Tylko jeden polski wąż tak potrafi. Zapewne umiejętność wchodzenia na drzewo od zawsze zwracała uwagę na tego gada. W dodatku jego niejadowitość, sympatyczny wygląd i łatwość oswajania sprawiały, że był przez ludzi szanowany" - dodano w opisie do zdjęć.

Wąż Eskulapa jest największym wężem żyjącym w Polsce i Europie Środkowej. Jego długość może przekraczać dwa metry. Najdłuższy odłowiony osobnik tego gatunku miał 161 centymetrów długości i złapany został właśnie w polskich Bieszczadach.

Wąż Eskulapa to jedyny dusiciel w Polsce

Dorosłe osobniki są koloru oliwkowo-brązowego. Przednia część ciała zazwyczaj jest jaśniejsza. Wąż Eskulapa występuje w Polsce jedynie w Bieszczadach i jest mocno odizolowany od innych skupisk tego gatunku znajdujących się na Ukrainie czy Słowacji. Polska populacja szacowana jest na około 100-200 osobników. Wąż nie jest jadowity.

Wąż Eskulapa żyje na terenach leśnych, polanach czy w dolinach rzek. Często wybiera siedliska przy zabudowaniach, łąkach, obrzeżach lasów, dróg czy kamieniołomów. Pełzają głównie po ziemi, jednak zdarza się, że wpełzają też na strome skały, dachy kilkumetrowych budynków, drzewa i krzewy do wysokości około 2,5 metra nad ziemią. Aktywne są do przełomu września i października. Po hibernacji stają się ponownie aktywne w okolicach kwietnia. Wąż Eskulapa jest chroniony w Polsce i wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt z kategorią zagrożenia CR (krytycznie zagrożony).

Jego nazwa wywodzi się od greckiego boga. Asklepios, który przedstawiany jest jako starzec z laską, wokół której wije się wąż, był w starożytnej Grecji patronem sztuki lekarskiej. Dlatego też wizerunek węża Eskulapa widać na lasce Asklepiosa. Jest symbolem medycyny i farmacji.