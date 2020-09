Pogoda na weekend 12-13 września. Prawdziwie letni koniec drugiego tygodnia września

Zobacz wideo Czy kwintylion drzew uratuje klimat?

Jak podaje IMGW w weekend Polska znajdzie się pod wpływem wyżu, którego centrum znajdzie się nad północno-zachodnią Ukrainą. Polarno-morskie powietrze, zwłaszcza wieczorem na północy kraju, może dać już większe odczucie chłodu.

Pogoda na sobotę 12 września. Dziś od 20 do 25 stopni

W sobotę najniższa temperatura, 20 stopni, zapowiadana jest w Białymstoku. Jeden stopień więcej będzie w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim. W Warszawie i Lublinie termometry pokażą 22 stopni. Do 24 stopni będzie w województwach lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim. Najwyższa temperatura, 25 stopni, czeka mieszkańców Wrocławia i Opola.

W całym kraju prognozowana jest bardzo słoneczna pogoda. Niewielkie chmury w północno-wschodniej i południowo-zachodniej Polsce nie przyniosą żadnych opadów deszczu. Wiatr słaby, umiarkowane porywy jedynie na wybrzeżu.

Pogoda na niedzielę 13 września. Czeka nas słoneczny koniec tygodnia

W niedzielę nieco chłodniej będzie już na północy kraju. W Gdańsku prognozowanych jest 18 stopni, a w Olsztynie i Szczecinie 19 stopni. Synoptycy zapowiadają do 20 stopni w województwach podlaskim i kujawsko-pomorskim, a do 21 stopni w województwie wielkopolskim. 22 stopnie pokażą termometry w Warszawie, Łodzi i Zielonej Górze. W Katowicach będzie do 23 stopni. Najwyższa temperatura, 24 stopnie, przewidywana jest w województwach lubelskim, podkarpackim, małopolskim, opolskim i dolnośląskim.

W ostatni dzień weekendu na północy kraju wytworzy się strefa mało aktywnego frontu. Skutkować to będzie nieznacznie niższą temperaturą i małym lub umiarkowanym zachmurzeniem. Meteorolodzy nie zapowiadają opadów dla żadnego regionu. W północnych powiatach województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego może wiać w porywach do 45 kilometrów na godzinę.

