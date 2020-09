Pogoda na dziś - poniedziałek 14 września. Ciepły i słoneczny początek tygodnia

Zobacz wideo Zdrowotny ogród. Te rośliny oczyszczą powietrze w domu

W poniedziałek w całym kraju będzie bardzo słonecznie. W żadnym regionie nie są zapowiadane na dziś jakiekolwiek opady.

Temperatura. Najcieplej będzie w województwie dolnośląskim

Najniższa temperatura, 20 stopni, zapowiadana jest w województwie warmińsko-mazurskim. W Gdańsku i Białymstoku będzie do 21 stopni. Jeden stopień więcej prognozowany jest w województwach zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. 23 stopnie pokażą termometry w Warszawie, Łodzi i Rzeszowie, a 24 stopnie w Lublinie. Jeszcze cieplej, do 25 stopni, będzie w województwach lubuskim, wielkopolskim, opolskim, śląskim, małopolskim i świętokrzyskim. Najcieplejszy dzień z temperaturą do 26 stopni czeka mieszkańców Dolnego Śląska.

Pogoda na dziś - poniedziałek 14 września. gazeta.pl

Opady. Dużo słońca w całym kraju

Dziś większe zachmurzenie prognozowane jest jedynie w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. W pozostałych regionach przez cały dzień będzie bardzo słonecznie. Meteorolodzy nie przewidują na poniedziałek żadnych opadów. Porywisty wiatr spodziewany jest jedynie na wybrzeżu i w północno-wschodniej Polsce.

